Doskozils Biowende: „Kleine Wirte bleiben auf der Strecke“

Ob die 100 Prozent in den verbleibenden fünf Monaten des Jahres erreicht werden, ist unklar. Eine KURIER-Frage an die zuständige SPÖ-LH-Vize Astrid Eisenkopf blieb unbeantwortet. Stattdessen bat man „um Geduld, nächste Woche präsentieren wir die nächsten Schritte in der Biowende“, sagte eine Eisenkopf-Sprecherin.

„Was vorgegeben ist, schaffen wir“, meint Klaus Glavanics, Geschäftsführer der Küchen Burgenland GmbH. Derzeit liege der Bioanteil in der Landesküche bei rund 70 Prozent.

Ganz anders der Tenor privater Wirtsleute. „100 Prozent sind unmöglich“, so Michael Steger, dessen Gasthaus „Zum Burgenländer“ in Riedlingsdorf seit 100 Jahren in Familienbesitz ist. Steger liefert im Jahr rund 1.000 Portionen an Einrichtungen in seiner Heimatgemeinde und in Wiesfleck – um vier Euro.