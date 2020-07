Doskozil zeigt Deutschland, wie Sozialdemokratie geht

Die viertägige Reise nach Deutschland startet heute, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wird selbst am Steuer sitzen. Neben ihm und Fürst sind auch Doskozils Büroleiter Herbert Oschep und Pressesprecher Christian Stiller mit von der Partei.

Austausch und Vernetzung

Die Reiseziele sind Berlin, Düsseldorf und Stuttgart. Generell gehe es darum, sich besser zu vernetzen und mit „Gesinnungsfreunden auszutauschen“, sagt der Landeshauptmann. Gleichzeitig wolle er auch für „unser politisches Erfolgsmodell“ werben. Es gehe ihm um ehrliche, bodenständige Politik, die sich an den Interessen der Bevölkerung orientiere.

In Nordrhein-Westfalen, wo am 13. September Kommunalwahlen stattfinden, interessiere man sich auch für die Wahlkampfstrategie der SPÖ Burgenland. Bereits in der Vorwoche erläuterte Fürst bei einer Online-Präsentation jenen Plan, der die absolute Mehrheit brachte.

„Die Genossen waren von den Daten und Fakten, vor allem über die Social Media Kampagne, durchaus beeindruckt. Sie werden einiges für den Wahlkampf mitnehmen“, sagt Fürst und fordert: „Die Sozialdemokratie sollte sich wieder vermehrt auf ihre Internationalität besinnen.“ Deshalb sei für 2021 eine große internationale Veranstaltung im Burgenland geplant.