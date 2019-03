Doskozil will Partner der Sozialpartner sein

Aber wie klingt es in den Ohren des obersten Unternehmervertreters, wenn der höchste Politiker „den Sektor Staat stark positionieren“ will und einem „ausgeprägten Liberalismus“ eine Absage erteilt? Der Staat solle die ihm zugemessenen Aufgaben gut erfüllen, meinte Nemeth auf KURIER-Nachfrage, er sei aber „absolut nicht dafür“, dass der Staat für Belange zuständig werde, die in den freien Wettbewerb gehörten – denn, so sinngemäß, das ginge in Richtung Planwirtschaft.