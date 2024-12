"Bis letzte Woche hatte ich keine Stimme": Doskozil zurück im Landtag

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist nach seiner krankheitsbedingten mehrwöchigen Abwesenheit zurück in der Öffentlichkeit. Zunächst musste sich Doskozil einem weiteren Eingriff an seinem Kehlkopf unterziehen und erlitt dann noch eine Lungenentzündung .

Diese hatte dafür gesorgt, dass er zwischenzeitlich gar nicht sprechen konnte, erklärte er am Dienstagnachmittag bei einem Hintergrundgespräch in Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart).

Auf die Frage, ob er in dieser Situation an einen Rückzug gedacht habe, meinte Doskozil, dass wohl jeder überlegen würde, was dies für die persönliche Situation und seine Berufsausübung bedeute: "Ich bin schon froh, dass ich nicht depressiv geworden bin."

Der Landeshauptmann erklärte seinen Genesungsverlauf: Zunächst wurde Anfang November an seinem Kehlkopf - wie bereits einige Male zuvor - im Krankenhaus in Leipzig eine Verknöcherung entfernt. Bereits wieder zuhause, kam allerdings eine Lungenentzündung dazu und anders als bei früheren Eingriffen konnte er in weiterer Folge kein Stimmtraining unternehmen. Erst nach der Entfernung der Schleimhäute konnte er wieder sprechen. "Ich bin froh, wieder mit an Bord zu sein", stellte er fest.