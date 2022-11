Dieb gab sich im Burgenland als Paketzusteller aus

Ein mutmaßlicher Dieb hat sich am Donnerstag in Zemendorf (Bezirk Mattersburg) als Paketzusteller ausgegeben, als eine 75-jährige Burgenländerin ihn bei ihrem Haus erwischt hat. Der Mann hatte sich ins Gebäude geschlichen, während sie mit Gartenarbeiten beschäftigt war. Als die Seniorin wieder hineingehen wollte, kam er ihr entgegen, erklärte auf Nachfrage, dass er nur ein Paket geliefert habe, und fuhr davon, berichtete die Polizei am Freitag. Goldmünzen und Schmuck fehlten.

Polizei bittet um Hinweise

Den Diebstahl aus ihrem Schlafzimmer bemerkte die 75-Jährige laut Landespolizeidirektion erst einige Zeit nach der Begegnung mit dem vermeintlichen Paketzusteller. Der Mann dürfte etwa 1,62 Meter groß sein, kurze, schwarze Haare und einen Dreitagesbart mit Schnauzer haben. Nach Angaben der Seniorin trug er ein blau-grün kariertes Hemd, eine dunkle Weste und eine dunkle Hose. Gesprochen habe er in gebrochenem Deutsch, davongefahren sei er mit einem grauen Auto, teilte die Polizei mit, die um Hinweise aus der Bevölkerung bat. Am Tatort seien auch Spuren sichergestellt worden.