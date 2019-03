Die Zukunft der Pflege: Das wünschen sich die Burgenländer

Wunsch nach Pflege Zuhause

Je älter die befragten Personen sind, desto größer wird der Wunsch, Zuhause gepflegt zu werden. Allerdings steigt mit zunehmenden Alter auch die Akzeptanz für Pflegeheime. Auffallend ist, dass bei älteren Personen die Zustimmung für betreutes Wohnen ab- und die Belastung durch das Verlassen der eigenen vier Wände zunimmt.

Finanzieller Aspekt

Knapp die Hälfte der Befragten gab an, dass sie in ihrem Umfeld Menschen haben, die sie ohne Bezahlung unterstützen würden. Richtige Pflege aus dem Umfeld ohne Bezahlung wäre allerdings nur für knapp 29 Prozent möglich. Gleichzeitig gaben aber 62 Prozent an, dass die Menschen in ihrem Umfeld zu wenig Zeit hätten, um sie zu pflegen.

Regionale Unterschiede

Aufgrund des größeren Angebots an mobilen Diensten wie Hauskrankenpflege werden diese eher im Nord- und Mittelburgenland nachgefragt. Im Südburgenland ist die Akzeptanz für eine Unterbringung in Pflegeheimen deshalb höher.