Doskozil: Pflege soll künftig ausschließlich gemeinnützig sein

Ein weiterer Schwerpunkt soll, wie berichtet, dem Englischunterricht in der Volksschule oder – wenn Experten das befürworten – schon im Kindergarten gelten. Der kostenlose Unterricht soll ab Herbst 2019 am Nachmittag stattfinden und freiwillig sein.

Mehr Staat und weniger privat lautet die Devise auch bei der Rücknahme von Personalauslagerungen. So sollen Aufgaben der Sozialabteilungen der Bezirkshauptmannschaften nicht weiter an Fremdfirmen vergeben werden. Damit erhöhe sich zwar der Personalaufwand in den BH um eine Million Euro, gleichzeitig sinke aber durch das Verlagern in die Behörde der Sachaufwand um zwei Millionen.Th. Orovits