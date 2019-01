Wirbel um Pflegeumfrage: Seniorenbund verweigert die Teilnahme

Die Bundesregierung hat 2019 zum Jahr der Pflege erkoren. Auch im Burgenland drängt das Thema immer stärker auf die Tagesordnung. Das Land hat eine Befragung der 30.000 burgenländischen Senioren in Auftrag gegeben. Abgewickelt wird diese über den Seniorenbeirat in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Burgenland.

Die 8000 Fragebögen, die für den ÖVP Seniorenbund gedacht waren, liegen allerdings weiterhin abholbereit in der FH Eisenstadt. „Wir werden uns an dieser Umfrage nicht beteiligen, weil wir nicht involviert waren und einfach drübergefahren wird“, sagt Kurt Korbatits, Obmann des Seniorenbundes. Er stößt sich vor allem an einem Begleitschreiben, auf dem die beiden Landesräte Hans Peter Doskozil und Norbert Darabos abgebildet sind. „Die SPÖ kann uns nicht vor ihren Wahlkampfkarren spannen“, sagt Korbatits.

Für sein rotes Pendant Helmut Bieler, Präsident des SPÖ Pensionistenverbands und Vorsitzender des Seniorenbeirats, ist dieses Verhalten parteipolitisch motiviert. Unterstützt wird er von Norbert Darabos: „Ich hoffe, dass es noch zu einem Umdenken kommt.“