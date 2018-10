"Die Welle": Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Schüler ein

Einige 13- und 14-jährige Schüler nahmen das Buch jedoch zu wörtlich und spielten „Die Welle“ in den Pausen nach. Im Gymnastikraum schlüpften manche in die Rolle von SS-Männern, während andere die Rolle der Juden übernahmen. Letztere wurden als „Drecksjuden“ beschimpft, umhergeschubst und in einem Lagerraum für Turngeräte „eingesperrt“.

Jener Bursch der sich als "Führer" ausgab kreierte sogar einen eigenen Gruß: Ein Mitschüler sagte später aus, man habe sich auf den Kopf klatschen und mit erhobener rechter Hand „Heil Lenni“ (Name geändert, Anm. der Redaktion) sagen müssen.