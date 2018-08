NS-Verfahren gegen Schüler, weil sie „Die Welle“ nachspielten

Das mit dem „Aufdecken“ übernahmen dann die Polizei und eine Staatsanwältin, als auch hier etwas aus dem Ruder lief. Einige 13- und 14-jährige Schüler spielten „Die Welle“ in den Pausen nach. Im Gymnastikraum schlüpften manche in die Rolle von SS-Männern, während andere die Rolle der Juden übernahmen. Letztere wurden als „Drecksjuden“ beschimpft, umhergeschubst und in einem Lagerraum für Turngeräte „eingesperrt“.

Unter den Schülern soll sich der knapp 15-Jährige Lenni (Name geändert, Anm.) als „Führer“ herauskristallisiert, den „Hitler-Gruß“ in einen eigenen Gruß seiner Person umgewandelt und auch eingefordert haben.

Ein Mitschüler sagt später aus, man habe sich auf den Kopf klatschen und mit erhobener rechter Hand „Heil Lenni“ sagen müssen. Wer sich weigerte, sei in die sogenannte „Gaskammer“, den Mattenraum hinter dem Gymnastikraum, gesperrt worden.

Das Spiel läuft tagelang in den Pausen, in denen offenbar keine Lehrkraft die Aufsicht führt. Erst weil das Gebrüll immer lauter wird und nach außen dringt, tritt eine Lehrerin auf den Plan und bekommt mit, was da läuft. Zunächst wird zwecks Aufarbeitung von allen beteiligten Schülern ein handgeschriebenes Statement verlangt, das zum Teil einem Geständnis gleichkommt, dann alarmiert die stellvertretende Direktorin die Polizei.

Das Landesamt für Verfassungsschutz nimmt Erhebungen auf und liefert der Staatsanwaltschaft Eisenstadt schon zwei Tage danach einen Bericht. Darin steht, dass niemand verletzt und auch niemand eingesperrt wurde, weil der Mattenraum gar nicht versperrbar ist. Da „kein Anfangsverdacht“ vorliege und „Zweifel gehegt werden, ob die Schüler die Tragweite ihres Handelns erkannt haben“, wurde die Abklärungsphase als abgeschlossen erachtet.

Man vereinbarte mit der Schule zur Aufarbeitung einen Präventionsvortrag durch Kriminalbeamte.