"Die Welle" in burgenländischer NMS: Eltern rügen Schule

Kritik am Umgang mit den Vorfällen um den Film „Die Welle“ in der Neuen Mittelschule Zurndorf im Burgenland kommt nun von Eltern. „Für mich hat da die Schule versagt“, sagt Johannes Meixner, Vorstandsmitglied des Elternvereins.

Wie der KURIER berichtete, hatten Schüler einer 4. Klasse den Film über ein aus dem Ruder gelaufenes Experiment an einer US-Highschool rund um das NS-Regime nach der Vorführung in den Pausen nachgespielt. Während im Gymnastikraum manche Schüler SS-Offiziere mimten, mussten andere die Rolle der Juden übernehmen. Ein knapp 15-Jähriger spielte den „Führer“ mit eigenem Gruß. Die Vorgänge wurden auch gefilmt.

Die Kinder hätten Material gesehen, mit dem sie nicht umgehen konnten. Und der Film sei mangelhaft aufgearbeitet worden, sagt Meixner, dessen Sohn in die betroffene Klasse ging, an den Spielen aber nicht beteiligt gewesen sein soll. Dass die stellvertretende Direktorin nach Auffliegen Anzeige erstattete – was ein Verfahren der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wegen NS-Wiederbetätigung nach sich zog – bezeichnet der Zurndorfer als „überreagiert“. Faschistische Tendenzen hätte er bei den Kindern nicht bemerkt. „Der Elternverein hätte früher eingebunden werden sollen.“

Mit ihrem Wunsch nach einem Elternabend für alle sei auch sie abgeblitzt, meint Carmen I., deren Tochter in die Parallelklasse ging und Zeugin der Spiele wurde. Laut I. hätten mehrere Kinder beschlossen, das Treiben zu filmen, um den Lehrern zeigen zu können, was vor sich ging. „Das beschäftigt sie bis heute“, sagt sie. Mit diesen Kindern sei seitens der Schule aber nie gesprochen worden.