"Die Welle" nachgespielt: Schwerwiegende Folgen für Schüler

Ein reales Experiment als Vorlage - aktuell plant Netflix eine zehnteilige Serie

Der Roman „Die Welle“ (Originaltitel „The Wave“) von Morton Rhue aus dem Jahr 1981 spielt in einer US-amerikanischen Kleinstadt an einer Highschool und handelt von dem Geschichtslehrer Ben Ross, der anhand eines Experiments mit seinen Schülern die Entstehung des Nationalsozialismus dokumentieren will.

Der Lehrer wird zum Anführer, die Schüler werden Teil einer Bewegung, die von Disziplin und Gemeinschaftsgeist geprägt ist. Das Experiment gelingt. Das Gemeinschaftsgefühl begeistert einen Großteil der Jugendlichen.

Doch das Experiment gerät aus den Fugen. Ein Schüler, der sich der Welle nicht anschließen will, wird verletzt. Der Lehrer muss das Experiment abbrechen und konfrontiert die Schüler mit den Parallelen ihrer Bewegung zu den Nazi-Jugendorganisationen.

„Die Welle“ basiert auf einem tatsächlichen Experiment. Unter dem Titel „The Third Wave“ führte es ein Geschichtslehrer im Jahr 1967 an einer High School in Palo Alto, Kalifornien, durch. Der Lehrer selbst veröffentlichte Jahre später ein Buch über seine Erfahrungen, 1981 wurde es verfilmt.

Erst 2008 gab es eine deutsche Verfilmung unter dem Namen „Die Welle“, die Hauptrolle des Lehrers spielte Jürgen Vogel. 2,5 Millionen deutsche Kinozuschauer sahen den Film.

Elf Jahre nach der deutschen Verfilmung entsteht nun auch eine Netflix-Serie. Zehn Folgen sind vorerst in Planung.