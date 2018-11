„Die Welle“: Schüler sollen jetzt zahlen

Wie berichtet, wurde im Deutsch-Unterricht das mehrfach verfilmte Buch „Die Welle“ gelesen – darin geht es um ein Experiment an einer US-Highschool im Jahr 1967, das aus den Fugen gerät und zeigt, wie blinder Gehorsam in eine Katastrophe führen kann. Die Schüler in Zurndorf spielten das Experiment in den Pausen nach – lange unbemerkt von den Lehrern.

Die BH schildert das so: „Einige Schüler spielten die Rolle der SS-Soldaten und andere die Rolle der Juden. Es kam zu Beschimpfungen, wie zum Beispiel: „Judenpilz“ und „Drecksjuden“. Die „Juden-Darsteller“ wurden in einem Raum eingesperrt.“ Zudem sollen Aussagen wie „Heil Hitler“ gefallen sein. Somit hätten die Schüler nationalsozialistisches Gedankengut verbreitet.

„In Österreich gilt ein Doppelbestrafungsverbot. Aber das kennt man bei der Bezirkshauptmannschaft anscheinend nicht“, ärgert sich Schweitzer. „Wenn es sein muss, gehen wir bis zum Verwaltungsgerichtshof.“