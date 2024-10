Die Volkspartei ist wenig weiblich

Ab Mittwoch präsentieren die Bezirksparteien die Kandidaten auf den Regionalwahlkreislisten. Die – ausschließlich männlichen – Spitzenkandidaten: Ulram (Bezirk Neusiedl am See), Steiner (Eisenstadt-Umgebung), Sagartz (Mattersburg), Fazekas (Oberpullendorf), Landtagsabgeordneter Hans Unger (Oberwart), Strobl (Güssing) und Kohl (Jennersdorf).

Über Reststimmenmandate auf der Landesliste will Sagartz auch einen Ausgleich zugunsten der Frauen schaffen, meinte er. Das Wahlprogramm präsentiert die Volkspartei am 9. November im Gemeindeamt von Antau. Anfang Dezember wird dann die Kampagne vorgestellt. „Es wird ein kurzer, aber intensiver Wahlkampf. Wir werden die Fehlentwicklungen aufzeigen und anhand von Vorschlägen verdeutlichen, was sich im Land zum Besseren ändern muss“, kündigte Fazekas, der auch Wahlkampfmanager ist, an.