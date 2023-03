Die Sektkorken knallen verspätet – aber sie knallen

Jetzt knallen doch noch die Sektkorken: Schlumberger hat am Freitag mitgeteilt, mit dem Bau des neuen Produktionswerks in Müllendorf noch heuer zu beginnen. Spatenstich samt Baubeginn sind im Juni, im Laufe des Jahres 2025 sollen Produktion und Abfüllung von Wien-Heiligenstadt nach Müllendorf übersiedeln.

Schauen wir zurück: 2017 hatte der Sekthersteller mit Standorten in Wien und NÖ kundgetan, seine neue Produktionsstätte wegen Anrainer-Protesten nicht am niederösterreichischen Stammsitz in Bad Vöslau, sondern im Burgenland zu errichten. Geplanter Baubeginn an der Südostautobahn A 3: Mitte 2018. Auf einem zwölf Hektar großen Grundstück im Businesspark der Landeswirtschaftsagentur WiBUG sollten 70 Millionen Euro investiert werden und 60 Mitarbeiter Beschäftigung finden.

Plötzlich gab‘s auch in Müllendorf Anrainerproteste, die örtliche Volkspartei mischte dabei in der roten Gemeinde kräftig mit. Man störte sich am geplanten 33 Meter hohen Logistikturm, der das Ortsbild stören könnte. Als Schlumberger schließlich ganz auf den Turm verzichten und die Logistik in Achau (NÖ) belassen wollte, kamen Corona und Ukrainekrieg. Deshalb warte man „mit der Umsetzung des Projekts in Müllendorf ab, bis sich die Lage hoffentlich bald wieder beruhigt hat“, sagte ein Schlumberger-Sprecher vor einem Jahr zum KURIER.

„Aus wirtschaftlicher Sicht macht eine schrittweise Zusammenführung des Herstellungsprozesses an einem Standort Sinn“, erläutert Schlumberger-Geschäftsführer Benedikt Zacherl die Beweggründe für die Übersiedelung. Sie fällt aber eine Spur weniger prickelnd aus: Investiert werden nun ein „mittlerer zweistelliger Millionen-Betrag“ und 35 Mitarbeiter sollen beschäftigt werden – deutlich weniger, als anfangs geplant. Zehn Prozent der Investitionskosten werden gefördert.