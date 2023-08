Die Polizei ist jetzt auch mit dem Fahrrad auf Streife

An Andreas Magdics liegt es nicht, dass das Burgenland so lange ein weißer Fleck auf der Karte der Fahrradpolizei geblieben ist. Als der heute 29-jährige Südburgenländer 2016 in den Polizeidienst eingetreten ist, nahm er sich vor: „Sobald es eine Fahrradpolizei gibt, will ich dabei sein.“ Am 1. Juli war es soweit: Als letztes Bundesland schickt seither auch das Burgenland Radpolizisten auf Streife. Dass der fahrbare Untersatz ein E-Bike ist, nimmt Magdics in Kauf. Privat radelt der Revierinspektor ohne elektrischen Antrieb.

Magdics, der in Neudörfl seinen Dienst versieht, hat sich wie 13 Kollegen (darunter eine Frau) freiwillig für diese „Sonderverwendung“ gemeldet (bundesweit: 338 Fahrradpolizisten).

