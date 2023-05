Die Pannonische Tafel kämpft für den gedeckten Tisch

Neue Standorte im Juni eröffnet

Das Angebot der Tafel wird erweitert: In Oberwart wird am 7. Juni in der Bahnhofstraße 5 ein „Wohnzimmer“ samt Marktplatz eröffnet. In den Begegnungsräumen soll es Platz für soziale Kontakte geben und die Möglichkeit zu essen, zu musizieren oder sich auszutauschen. Denn nicht jeder, so Leiterin Andrea Roschek, könne sich einen Kaffee oder das Essen in einem kommerziellen Lokal leisten. Das führe zur Vereinsamung von Menschen.

Marktplatz

Neben einem Nähcafé werden im „Wohnzimmer“ künftig diverse Veranstaltungen geboten. Eine Essensausgabe ist in Oberwart nicht vorgesehen, weil es in der Stadt bereits Angebote anderer Einrichtungen gibt. Beim Marktplatz sollen Besucher aber Güter des täglichen Gebrauchs finden, die von Menschen abgegeben wurden, die sie nicht mehr benötigten. Die Besucher können sich diese Nahrungsmittel aus zwei Kühlschränken entnehmen.

Dass die PanTa immer gefragter ist, beweist auch ein weiteres Projekt: Anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Einrichtung wird am 16. Juni in Oberpullendorf am Hauptplatz 8 eine Lebensmittelausgabestelle eröffnet. Das "Wohnzimmer" wird weiter in Stoob-Süd geöffnet bleiben.

pannonischetafel.com