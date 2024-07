Die Letzten ihrer Zunft: eine Bürstenmacherin und ein Müllerlehrling erzählen

Bei ihrer Übernahme war das Unternehmen in einer finanziell angespannten Situation, da der ertragreiche Markt der Autowaschanlagenbürsten zusammengebrochen ist. Die neue Chefin erweiterte das Produktionssortiment und setzt verstärkt auf Qualität statt Massenware. Damit gemeint sind Nischenprodukte wie etwa Körperbürsten, Massagebürsten oder Zahnbürsten. Sogar eine vegane Produktschiene gibt es, zum Beispiel eine Holzzahnbürste mit Maisborsten. Laufend werden aber auch neue Produkte in das Sortiment aufgenommen, wie zum Beispiel plastikfreie Spülbürsten oder handgemachte Tastaturbürsten.

© Melanie Eckhardt Die Produkte gibt es im Shop, online und auf Märkten.

Handwerk bedeutet für Eckhardt „regionalen Bezug der Produkte, auch wenn regionale Rohstoffe kaum mehr vorhanden sind“. Nur noch ein Betrieb verwendet Buchenholz So gebe es in ganz Österreich etwa nur mehr einen Betrieb, der Bürstenhölzer aus Buchenholz produziert. „Die Materialien werden vor allem im Großhandel in Deutschland besorgt. Kleinmengen werden aber bei den Tischlern in der Region gekauft“, schreibt Eckhardt auf ihrer Homepage buerstenerzeuger.at. Dank der Anschaffung einer Lasergravurmaschine ist es nun auch möglich, die Produkte individuell und personalisiert nach Kundenwünschen zu gestalten.

Hintergrund: Ein Betrieb, vier Generationen Geschichte: 1951 eröffnet Georg Lehner senior eine Bürstenbinderei in Mattersburg, damals die vierte im Ort. 4 Generationen: Mit Alexander Eckhardt arbeitet bereits die vierte Generation im Familienbetrieb mit. 2021 feierte der Bürstenbetrieb Eckhardt/Lehner das 70-jährige Firmenjubiläum. Bürstenbinder: In Österreich gibt es aktuell zwischen zehn und zwölf Bürstenbinder. Sie produzieren aber vor allem für den Massenmarkt.



Eckhardt bietet auch Betriebsführungen an Melanie Eckhardt will aber auch begeistern und informieren. Zum Beispiel bei persönlichen Betriebsführungen. Dabei wird den Besuchern die Firmengeschichte aus erster Hand nähergebracht, die unterschiedlichen Materialien und deren Anwendungszwecke erklärt und ein Einblick in die Produktion von Hand und von Maschinen gefertigten Bürsten und Besen gegeben. Jedes Kind durfte eine Bürste bemalen Oder zuletzt im Rahmen der Forchtensteiner Ferienbetreuung, die sich für einen Besuch im Betrieb angemeldet hatte. Dabei konnten die Kinder zuschauen, wie eine Flaschenbürste, ein Besen und eine handgemachte Computertastatur gefertigt werden. Zum Abschluss durfte jedes Kind eine eigene Bürste bemalen und als Andenken mit nach Hause nehmen. „Wir legen großen Wert auf direkten Kundenkontakt“, sagt Eckhardt, die ihren Betrieb fest in der Region verankert sieht. Neben dem hauseigenen Shop können die Produkte auch auf Jahrmärkten und im Onlineshop erworben werden. Die Bürstenerzeugung ist zudem auf Facebook, Instagram, Pinterest und TikTok vertreten, um ein breites Publikum in jeder Altersgruppe zu erreichen und für traditionelles Handwerk zu begeistern. Ein junger Müller erzählt über ein uraltes Handwerk In einer Zeit, in der traditionelle Handwerksberufe zunehmend in Vergessenheit geraten, gibt es aber auch noch junge Menschen, die sich für altehrwürdige Berufe begeistern. Einer von ihnen ist Christoph Passenbrunner. Er tritt in die Fußstapfen seines Vaters und erlernt den Beruf des Müllers. Der 16-Jährige ist damit der einzige Müller-Lehrling des Landes. Ausgebildet wird er von seinem Vater Gerald in der hauseigenen Mühle in Andau.

© LMS Gerald und Christoph Passenbrunner führten Landesrat Leonhard Schneemann durch ihre Getreidemühle in Andau.