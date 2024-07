Im „Big Apple“ hat der gebürtige Slowake, der seit 2012 in Neusiedl am See lebt, das vergangene Jahr verbracht; an der Manhattan School of Music absolviert Bartus ein Master-Studium. Die Sommerferien verbringt er aber zu Hause im Burgenland , wo er dem KURIER von seinen Erfahrungen in den USA erzählte: „New York ist das Mekka des Jazz. Er wird dort als Volksmusik wahrgenommen, die Clubs sind immer voll. Für einen Jazzmusiker ist es sehr wichtig, zumindest einmal im Leben dort zu sein, denn man spürt dort so viel Energie von all den Musikern“.

An der Hochschule besteht Alans Alltag meist aus sechs Stunden Unterricht pro Tag. Einen Großteil der restlichen Zeit verbringt er aber ebenfalls am Klavier . Was er in New York City besonders schätzt: „Ich lebe im Internat der Schule, da habe ich 24 Stunden am Tag Zugang zu Flügeln und kann komponieren, wann immer ich will. Das vermisse ich, wenn ich zu Hause bin, weil sich die Nachbarn vom Klavierspiel gestört fühlen.“

Alan Bartus, Semi-Finals, HHIJ International Jazz Piano Competition 2023 at the PAC NYC, Sat., October 14, 2023

Bartus‘ Neusiedler Nachbarn lassen sich kostenlose Konzerte eines angehenden Weltstars entgehen – in New York bekommt der 23-Jährige mittlerweile jede Menge Auftrittsangebote. Leider musste er diese aus einem kuriosen Grund bisher immer ausschlagen: „Ich hatte keine Arbeitserlaubnis , deshalb durfte ich die Angebote nicht annehmen – selbst, wenn ich gratis gespielt hätte“.

Mangels der erforderlichen Papiere hat Alan in New York bis dato nur an der Schule oder im Rahmen von Wettbewerben spielen können. Diese Durststrecke soll im kommenden September aber enden: Mit seinem neuen Visum darf Alan endlich offiziell in den USA Arbeit annehmen. Der erste Auftritt ist bereits fix: Am 22. September spielt Bartus im Lincoln Center, dem bedeutendsten Kulturzentrum New Yorks.

Ein hartes Pflaster

Neben dem De-facto-Auftrittsverbot hatte Alans bisherige Zeit in New York auch andere Schattenseiten: Die allgemeine Lebensqualität und die sozialen Bedingungen seien in Amerika viel schlechter als in Europa, erzählt er. Dazu komme das Heimweh, obwohl er immer mit seiner Familie in Kontakt bleibt: „Man muss seine Gefühle manchmal opfern, um etwas zu erreichen. Das ist eine große Chance für mich und auch ein Schritt zum Erwachsenwerden“, meint der 23-Jährige.