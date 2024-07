Das Südburgenland als neue Kabarett-Hochburg Österreichs

Am Mittwochabend gab es auf der Burg Güssing ausnahmsweise einmal nichts zu lachen. Das Ausscheiden der österreichischen Nationalmannschaft gegen die Türkei hatte lange Gesichter bei den Besuchern des Public Viewings zur Folge.

Sondern vielmehr mit dem aktuellen Programm des Kultur Sommer Güssing , heuer erstmals mit Intendant Andreas Vitásek . Der lud am vergangenen Wochenende zur "All Stars Gala", gleichbedeutend mit dem Auftakt zum "Sommer voller Stars". Kabarettgrößen wie Thomas Stipsits, Christof Spörk, Eva Maria Marold, Lukas Resetarits und Überraschungsgast Viktor Gernot gaben sich zum Einstand von Vitásek als Intendant die Ehre.

Dass damit die Burg Güssing zur neuen Kabarett-Hochburg Österreichs werden könnte, liegt eigentlich auf der Hand. Schließlich gebe es vermutlich kaum eine Region in Österreich und Mitteleuropa, aus der so viele Kabarettisten stammen beziehungsweise so viele leben wie hier im Südburgenland, sieht Landeshauptmann Hans Peter Doskozil die Location "prädestiniert für einen Kabarett-Schwerpunkt".

Premiere als "Heimspiel"

"Dieser Abend wird mir unvergessen bleiben – obwohl ich ein ,Zuagrasta´ bin, hat sich diese Premiere wie ein ,Heimspiel´ für mich angefühlt. Die Menschen dieser Region haben mich so liebevoll aufgenommen und in den letzten Wochen bewiesen, dass sie ,halten´, wenn es darauf ankommt", streute Vitásek der Region Rosen.