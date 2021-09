Hintergründe zur Impf-Lotterie: Doskozils neuer Sonderweg

Die Burgenländer sind bundesweit am impffreudigsten, aktuell sind 66,3 Prozent der Gesamtbevölkerung vollimmunisiert, bei der impfbaren Bevölkerung (da sind z. B. Kinder bis 12 Jahre nicht dabei) liegt der Wert bei 74 Prozent, 77 haben zumindest einen Stich erhalten.

LH Hans Peter Doskozil will letztere Werte auf über 80 Prozent anheben, Treiber soll eine Lotterie mit attraktiven Preisen bis hin zu einem Auto sein, kündigte der Landeshauptmann am Mittwoch an. Die Lotterie soll bis zum Landesfeiertag am 11. November laufen, derzeit werde noch an letzten Details gefeilt, hieß es am Donnerstag auf KURIER-Anfrage aus dem Doskozil-Büro.