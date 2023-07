Die Feuerwehrjugend und ihr kameradschaftliches Kräftemessen

Symbolisiert wird das mit einem neuen Abzeichen zum 50. Jubiläum, das am Wochenende in Gols erstmals präsentiert wird. Ein weiterer Höhepunkt in Gols ist die Vorstellung des neuen Feuerwehrjugendmaskottchens, das den Teamgeist und die gute Zusammenarbeit innerhalb der Jugendfeuerwehr symbolisieren soll.

Spannend wird es dann am Freitag ab 14.30 Uhr mit dem Beginn des Landesfeuerwehrleistungsbewerbs. Die Aufgabenstellung: Eine Gruppe von neun Personen muss eine Schlauchleitung legen, einen Wassergraben überspringen, durch einen Tunnel kriechen und einen Hindernisbalken überlaufen. Dazu kommen noch Gerätekunde, das Anfertigen von für das Feuerwehrwesen wichtigen Knoten, Zielspritzen mit der Kübelspritze und ein 400-Meter-Hindernisstaffellauf.

Hört sich anstrengend an, und das ist es auch. Aber am Ende winkt allen der Lohn in Form von unvergesslichen Erlebnissen.