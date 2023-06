Wie sich das Burgenland gegen Wald- und Flurbrände rüstet

Die Unwetter der vergangenen Tage, die vor allem die Feuerwehren aus dem Bezirk Neusiedl am See intensiv beschäftigt haben, hätten gezeigt, dass „Wetterphänomene etwas sind, mit dem wir alle kämpfen“,sagte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) bei einem Pressetermin in Eisenstadt. Neben derartigen Starkregenereignissen würden aber auch die Trockenperioden mehr, in denen es leicht zu Brandeinsätzen kommen könne, meinte der Landesrat.

