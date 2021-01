Diagnose Krebs: Wie sage ich es meinem Kind?

Im ersten Lockdown sind deutlich weniger gynäkologische Tumore wie Eierstock- oder Brustkrebs diagnostiziert worden. Das geht aus einer österreichweiten Erhebung an den wichtigsten gynäkologischen Zentren hervor (der KURIER hat berichtet). Weniger Diagnosen bedeuten aber nicht, dass es weniger Erkrankungen gibt, sagt ein Mediziner der Uniklinik Innsbruck.

Bei der Krebshilfe Burgenland ist von einem Rückgang an Klienten nichts zu bemerken, wie Geschäftsführerin Andrea Konrath im KURIER-Gespräch erklärt. „Das genaue Gegenteil ist der Fall“, so Konrath. Während 2019 etwa 1.000 Personen das Angebot der Krebshilfe Burgenland in Anspruch genommen hatten, waren es im Vorjahr rund 1.300.

Angebote verstärkt angenommen

Die lange Dauer des Lockdowns und die Pandemie würden bei Betroffenen zusätzlich Ängste auslösen und zu Depressionen führen. Angebote von Psychotherapeuten werden verstärkt angenommen. Unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen könne man auch weiter das Angebot in den sieben Beratungsstellen des Landes nutzen, sagt Konrath.

Die Diagnose Krebs ist für die Betroffenen zunächst ein Schock. Der Alltag ist voll mit Arztbesuchen und Therapien. Oft beschreiben das Patienten als „Rad, das sich immer weiterdreht“, „von einem Termin zum nächsten hetzen“ oder auch „Stress, Erschöpfung, Schmerzen“.

Die emotionalen Auswirkungen auf die erkrankte Person und deren Familie sind komplex und individuell unterschiedlich. Fragen nach der Bedeutung der Krankheit für die Betroffenen und deren Angehörigen tauchen auf, oder danach, wie man die Kinder informieren soll.