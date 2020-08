Coronavirus: Bei Vorsichtsmaßnahmen Krebstherapie gut möglich

26,6 Prozent der Krebspatienten erhielten eine onkologische Therapie zur Vorbereitung auf eine andere potenziell heilende Behandlung ihre bösartigen Erkrankung oder zu Unterstützung zum Beispiel nach einem chirurgischen Eingriff. 55,1 Prozent bekamen eine onkologische Therapie, um das Fortschreiten der Erkrankung hinauszuzögern.

Die SARS-CoV-2-Infektionsrate war gering. "Bei vier von 1.016 Patienten oder 0,4 Prozent wurde SARS-CoV-2 entdeckt. Alle vier SARS-CoV-2-positiven Patienten hatten keine Symptome oder hatten sich von einer symptomatischen Covid-19-Erkrankung erholt", stellen Berghoff und die Co-Autoren, unter ihnen Matthias Preusser, Leiter der Abteilung, fest.

Insgesamt zeigten die Krebspatienten fast exakt die gleiche SARS-CoV-2-Infektionsrate wie die sonstige Bevölkerung in Österreich. Im Vergleich der Krebskranken mit anderen AKH-Patienten zeigte sich allerdings, dass Letztere ein um den Faktor 18 höheres Risiko für einen SARS-CoV-2-positiven Test hatten.

Routinemäßige Testungen

"Unsere Daten zeigen eine geringe Rate nachweisbarer SARS-CoV-2-Infektionen bei Krebspatienten. Diese Infektionsrate war mit jener der österreichischen Allgemeinbevölkerung vergleichbar und niedriger als die von Nicht-Krebspatienten, die sich in unserem Krankenhaus vorstellten", erklärte Erstautorin Berghoff.

Preusser fügte hinzu: "Unsere Daten zeigen jedenfalls, dass man auch in Zeiten von Covid-19 unter den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen im Spital und auch mit den Vorsichtsmaßnahmen in der Gesellschaft durchaus eine aktive Krebstherapie durchführen kann. Man sollte aber Krebspatienten routinemäßig testen, um asymptomatische Virusträger zu entdecken und dadurch Ausbrüche im Spital zu verhindern."

Kritik an unzureichender Versorgung

In den vergangenen Monaten wurde mehrfach kritisiert, dass Spitäler ihre Aktivitäten wegen SARS-CoV-2 soweit herunterfuhren, dass eine Versorgung von anderen Patienten dadurch gefährdet wurde. Dies galt auch für Krebspatienten, bei denen man durch häufig immunsupprimierende medikamentöse Therapien ein zusätzliches Risiko befürchtete. Die Kritik lautete auch darauf, dass es zu "Kollateralschäden" durch den teilweisen Lockdown in der Medizin kommen könnte.

In der britischen Medizinfachzeitschrift The Lancet sind am 20. Juni zwei Studien - eine aus Großbritannien, eine aus den USA - mit unterschiedlichen Ergebnissen zu Covid-19 und Krebspatienten erschienen. In der US-Studie zeigte sich eine relativ hohe 30-Tages-Mortalität durch Covid-19. In der britischen Studie konnte kein Einfluss von Chemotherapien etc. auf die Mortalität durch Covid-19 bei Krebspatienten beobachtet werden.