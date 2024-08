Der zweite Mattersburger Höhenflug

Aber nach allem, was der Mattersburger Fußballverein seit der Gründung vor vier Jahren erreicht hat, wäre auch der Meistertitel in der Landesliga keine Überraschung mehr.

Der Boss bleibt bescheiden: „Wir wollen vorne mitspielen, aber jetzt schon vom Landesligameister zu sprechen, wäre viel zu früh“, sagt MSV-2020-Vorstandsvorsitzender Manfred Strodl am Sonntag im KURIER-Gespräch.

Nach zwei Spielen steht der MSV 2020 jedenfalls mit sechs Punkten aus zwei Siegen an der Tabellenspitze, die Titelfavoriten Parndorf und Draßburg liegen auf den Rängen zehn und elf.

Und wie das Auswärtsspiel in Deutschkreutz am Freitag gewonnen wurde, erstaunt selbst den langjährigen Bauunternehmer Strodl. Weil de facto eine ganze Mannschaft wegen Verletzungen und fiebriger Infekte ausgefallen ist, mussten die Grün-Weißen aus Mattersburg mit einem Youngster-Team (Ausnahme war der 36-jährige Tormanntrainer Manuel Wallner, der zwischen den Pfosten einspringen musste) in der Blaufränkischgemeinde antreten und gewannen souverän mit 3:1.