Der Popstar und die Winzerin: Milow in weinseliger Mission

Milow (40)

bürgerlich Jonathan Ivo Gilles Vandenbroeck, belgischer Singer-Songwriter, feierte 2007 mit der Single „You Don’t Know“ erste kommerzielle Erfolge. Der Titel „Ayo Technology“ erreichte 2009 Platz 2 in Österreich und hielt sich 31 Wochen in den Austria Top 40.

Milows aktuelles Album „Nice to meet you“ wurde am 20. Mai 2022 veröffentlicht. Der Belgier gibt heuer noch drei Konzerte in Österreich: Am 23. Juni in Imst (Tirol), am 21. Juli in der Burgarena Finkenstein (Kärnten) und am 21. November in der Simm City in Wien.

milow.com

Carina Pluschkovits (31)

führt seit Anfang 2020 das Familien-Weingut in Leithaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). Ihre Spezialität sind Weißweine und Blaufränkisch.

pluschkovits.at