Dem Navi vertraut: Lkw mit 6.200 Hühnern im Südburgenland geborgen

Der Lenker war auf den Waldweg gefahren, als der Hänger in einer Rechtskurve in den Straßengraben rutschte und an einem Wurzelstock hängen blieb. Als die Feuerwehr an der Unfallstelle eintraf, wurde der Lastwagen bereits von zwei Traktoren gesichert, damit er nicht umkippt. Die Feuerwehr war mit insgesamt 25 Personen im Einsatz, nach rund zwei Stunden war die Bergung abgeschlossen.