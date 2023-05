Dauerregen als Problem für Storchenbabys

Immerhin: An Futter mangelt es den Störchen auf den grünen Wiesen derzeit nicht. 23 Storchenpärchen sind heuer in der Freistadt am Neusiedler See gelandet. Anders als in vergangenen Jahren würden die Vögel nun nicht mehr alle ungefähr gleichzeitig in Rust ankommen, sondern über einige Wochen verteilt, berichtet der Vereinsobmann. Smrtnik hofft, dass alle Vogelpaare dieses Jahr brüten und ihre Jungen durchbringen können.

