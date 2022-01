Das weite Feld der Nummer zwei im Burgenland

In den kommenden beiden Wochen will sich Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) festlegen, wann genau die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen stattfinden werden. Angepeilt werde Anfang Oktober, ließ sie am Donnerstag bei einer Pressekonferenz wissen.

Die Gemeinden sind freilich nur ein Bereich, für den Eisenkopf zuständig ist. Ihr Aufgabengebiet umfasst ein weites Feld und ist ähnlich groß wie jenes des Landeshauptmanns.