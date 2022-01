Doskozils erste Wiederwahl im Mai

Während des 100-Jahr-Jubiläums des Burgenlandes im Vorjahr wollte die regierende SPÖ auch daran erinnern, dass die Wiege der österreichischen Sozialdemokratie auf nachmals burgenländischem Boden stand. Weil aber im November der bundesweite Lockdown dazwischenkam, hat Burgenlands SPÖ-Spitze rund um Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Landesgeschäftsführer Roland Fürst erst gestern des Gründungsparteitags der „Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Österreichs“ im Jahr 1874 in Neudörfl gedacht. 74 Delegierte aus allen Kronländern der Donaumonarchie hatten sich im damals zu Westungarn gehörenden Neudörfl getroffen.

Deutlich mehr Delegierte werden am 14. Mai in der Oberwarter Messehalle zum Landesparteitag der SPÖ Burgenland zusammenkommen. Der Parteitag ist – coronabedingt – überfällig, laut § 30, Abs. 2 der Statuten ist er „vom Landesparteivorstand mindestens in jedem dritten Kalenderjahr einzuberufen“. Der letzte ordentliche Landesparteitag fand im September 2018 ebenfalls in Oberwart statt – Doskozil ist damals mit 98,4 Prozent der Stimmen als Nachfolger von Hans Niessl zum SPÖ-Vorsitzenden gewählt worden. Der Landesparteitag im November 2019 in Raiding war ganz im Zeichen der Landtagswahl 2020 und der Absegnung der Kandidatenlisten gestanden.

Mitte Mai muss sich Doskozil erstmals der Wiederwahl stellen, zudem werden auch die Führungsgremien neu bestellt. Zumindest zwei seiner vier Stellvertreter werden ausscheiden – Norbert Darabos und Christian Illedits sind nicht mehr Teil der Landesregierung. LH-Vize Astrid Eisenkopf wird wohl wieder kandidieren, bei Landtagspräsidentin Verena Dunst ist das schon ungewisser. Neue Stellvertreter werden noch nicht genannt, aber Landesrat Heinrich Dorner (er kommt wie Darabos aus dem Bezirk Oberpullendorf) und Fürst (wie Illedits aus dem Bezirk Mattersburg) sind mögliche Kandidaten.

Man will unbedingt einen Präsenz-Parteitag abhalten. Sollte das die Pandemie gar nicht erlauben, plant die SPÖ einen „Hybrid-Parteitag“ – ein kleinerer Teil der Delegierten vor Ort, die anderen online zugeschaltet.