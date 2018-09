Burgenland: Niessl tritt im Februar als LH ab, Doskozil wird neuer SPÖ-Chef

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl wird am 28. Februar 2019 in dieser Funktion abtreten. Das verkündete Niessl am Samstag gegen Ende seiner Rede am Landesparteitag der SPÖ Burgenland in Oberwart. Der Partei will der scheidende Landesparteivorsitzende - Hans Peter Doskozil übernimmt am Samstag die Führung der Spitze - treu bleiben. "Ich werde auch in Zukunft einer von euch bleiben."