Niessl-Erbe Doskozil setzt weiter auf Rot-Blau

Der 48-jährige Ex-Verteidigungsminister, seit Dezember 2017 Finanzlandesrat in der rot-blauen Landesregierung, will zwar personell und organisatorisch einiges umkrempeln; ideologisch ist von Doskozil jedoch kein Vatermord an seinem Mentor zu erwarten.

Die burgenländische SPÖ steht spätestens seit den Tagen des legendären Theodor Kery am rechten Flügel der Sozialdemokratie. Und wenn es um das rote Credo geht, folgt Sicherheit auch bei Doskozil der Beschäftigung auf dem Fuß. Den aus Wien anreisenden Bundesparteichef Christian Kern (siehe Interview Seite 3) wird deshalb auch nicht wundern, dass „Dosko“, wie er landauf, landab genannt wird, auch den von Niessl kultivierten eigenständigen Kurs gegenüber der SPÖ-Bundespartei fortzusetzen gedenkt. An dieser CSU-Attitüde der pannonischen Roten ist schon Kerns Vorgänger Werner Faymann verzweifelt.