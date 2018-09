Kern will Flüchtling-Deals mit Afrika "nach Türkei-Vorbild"

KURIER: Die burgenländische SPÖ hat entgegen der Linie der Bundes-SPÖ mit der FPÖ eine Regierung gebildet. Heute sind Sie in Oberwart beim Landesparteitag. Mit gemischten Gefühlen?

Christian Kern: Ohne gemischte Gefühle. Im Burgenland wird gute Arbeit gemacht, aber es ist bekannt, ich bin kein Anhänger der Zusammenarbeit mit der FPÖ auf Bundesebene. Wenn wir an das BVT denken, wenn wir an den sozialpolitischen Bereich denken, weiß man auch warum. In der Vergangenheit hat man gesagt, na gut, die sind demokratiepolitisch ein Problem, aber sozialpolitisch gäbe es vielleicht Gemeinsamkeiten. Aber was wir jetzt erleben, ist ein totaler Verrat an den Wählern. Kürzungen im Gesundheitssystem, die 60-Stunden-Woche, Kürzungen bei Arbeitsmarktprogrammen. Das ist eine ganz rationale Analyse, dass wir wenig Gemeinsamkeiten haben.

Der burgenländische SPÖ-Chef und baldige Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sagte jüngst: „In der Migrationsfrage ist Kurz kein politisches Feindbild.“ Sie haben im Wahlkampf gesagt, das was Kurz sagt, ist ein „Vollholler“. Wie passt das zusammen?

Ich denke, was die Migrationsfrage betrifft, gibt es ein paar Prinzipien, die alle in Österreich gleich sehen. Wir müssen die Zuwanderung begrenzen. Wer keinen positiven Asylbescheid hat, kann nicht bleiben. Dann gibt es aber auch große Unterschiede. Wenn der Bundeskanzler sagt, wir müssen die europäischen Häfen sperren, dann ist das aus meiner Sicht ein Bruch der Menschenrechtskonvention. Wir haben in Österreich mittlerweile eine enorme Abstumpfung erlebt. Weil Kickl zum Beispiel sagt, er will den Begriff Seenotrettung nicht mehr hören. Was heißt das aber, wenn wir den Menschen, die im Mittelmeer zu Hunderten ertrinken, sagen, ihr habt kein Recht mehr auf Rettung? Dann geben wir unser humanistisches Erbe auf. Das müssen wir unseren Wählern vermitteln, weil das ist das Herz unserer Partei. Dieses Prinzip der Solidarität, der Nächstenliebe, des internationalen Denkens.