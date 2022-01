Das Comeback der Fastenzeit

Tatsächlich in die Tat umgesetzt und eine Fastenkur durchgezogen haben im Vorjahr rund 30 Prozent der österreichischen Bevölkerung. Die Mehrheit hat einzelne Tage des Verzichts eingehalten, zwölf Prozent haben sich für eine mehrtägige Kur entschieden.

Die mit Abstand beliebteste und bekannteste Fastenkur in Österreich ist nach wie vor das Intervallfasten. 37 Prozent der Befragten geben an, es schon einmal ausprobiert zu haben. Die 16:8 Variante – 16 Stunden am Tag wird gefastet, danach acht Stunden normal gegessen – ist die am öftesten gewählte Methode.

Andere Spielarten des bewussten Verzichts wie das Heilfasten, Suppen-, Saft-, oder Teefasten werden immer bekannter und häufiger angewandt. Aber: „Nicht jede Fastenart ist für jeden Menschen gleich gut geeignet. Manchmal ist Fasten auch gänzlich ungeeignet“, weiß Ulrike Göschl, medizinische Leiterin im Kurhaus Marienkron. Sie betrachtet das Fasten als Teil einer ganzheitlichen Therapie, die gemeinsam mit einem Arzt oder einer Ärztin festgelegt werden sollte.

Als häufigstes Motiv für das Fasten wurde in der Umfrage der Wunsch nach Gewichtsverlust genannt (54 Prozent), gefolgt von Reinigung des Körpers von Schadstoffen (45%), einer positiven Wirkung auf den Stoffwechsel (32%) und die Darmflora (26%). Überraschend: Nur zwölf Prozent gaben an, dass die Fastenzeit für sie eine Tradition sei.

Das größte Interesse am Fasten zeigt die Gruppe der 40- bis 59-Jährigen, aber auch in der Altersschicht 30 bis 39 steigt die Nachfrage, wie Ulrike Göschl berichtet: „Was sich in der Umfrage zeigt, erleben wir auch in unserem Kurhaus. Medizinische Beratung und Unterstützung bei der Fastenkur sind derzeit vor allem für Menschen ab ihren 30ern interessant.“ Fastenmuffel gebe es andererseits in allen Altersgruppen. Immerhin 20 Prozent jener, für die eine Fastenzeit nicht infrage kommt, könnten sich aber dazu überreden lassen, wenn sie nicht auf den Genuss verzichten müssten. „Das Thema Genuss kann ein Gamechanger sein. Menschen, die durch die Reduktion auf das Wesentliche Geschmack neu entdecken, werden eine Fastenkur genussvoller und sinnstiftender erleben“, erklärt Elke Müller, Leiterin des Mönchhofer Kurhauses. In Marienkron wurde daher das Konzept „Fasten mit Genuss“ entwickelt.