„Fasten führt nicht zu neuem Lebensstil“

Bei dieser Methode werde prinzipiell ein guter Rahmen abgesteckt, viele Menschen würden die 16 Stunden ohne Nahrung nicht als anstrengend empfinden, weil ja sowieso Schlafphasen einbezogen seien. Wie bei allen anderen Arten des Fastens und der Diäten gehe es aber auch hier um die zugeführte Nahrungsmittelenergie: „Der Glaube, dass man beim Intervallfasten in diesen acht Stunden essen kann, was man will, ist natürlich ein Irrglaube. Man kann selbst in einer halben Stunde schon so viel Energie zuführen, dass es für einen ganzen Tag zuviel ist“, sagt die Expertin.