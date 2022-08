Das Burgenland erinnert sich seiner jüdischen Geschichte

2014 hat sich das Burgenland erstmals am Europäischen Tag der jüdischen Kultur beteiligt. Bei den Veranstaltungen steht quer durch den Kontinent der jüdische Beitrag an der Europäischen Kultur im Mittelpunkt. In elf Gemeinden des Burgenlandes wird am 4. September das Schlaglicht auf die Geschichte, Traditionen und Bräuche der ehemaligen jüdischen Gemeinden und ihrer Bewohnerinnen und Bewohnern geworfen.

„Erneuerung“ lautet das Motto dieses Jahr. So erwartet die Besucher nicht nur spannende Führungen – in den beiden „erneuerten“ Synagogen in Kobersdorf und Stadtschlaining. Erwartet werden auch Zeitzeugen mit Bezug zum Burgenland.

Alfred Lang von der Burgenländischen Forschungsgesellschaft, die den Tag organisiert, spricht von regem Interesse. „Es kommen auch Besucher aus anderen Bundesländern, aber vor allem nehmen auch immer viele Einheimische daran teil.“