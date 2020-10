Corona-Krise: Designerin verliert nicht den Faden

Noch mehr als sonst will Mohapp nun mit maßgeschneiderten Lösungen und Angeboten punkten. Gefragt seien momentan etwa edle Roben für kleinere Feste im Familienkreis.

Das Kleid für das bevorstehende Weihnachtsfest würde schon das ein oder andere Mal bei ihr in Auftrag gegeben. „Jetzt ist es so, dass man am Sonntag mit der Familie essen geht. Die eine oder andere Dame will sich jetzt etwas Gutes tun und bestellt sich dafür etwa einen Hosenanzug oder ein Kleid.“

Hochzeit in Schwarz

Auch das Dirndl im burgenländischen Blaudruck, das frau immer schon haben wollte, wird jetzt in Auftrag gegeben. Es seien vor allem Damen reiferen Alters, die sich kleidermäßig ihre lang gehegten Träume erfüllen möchten.