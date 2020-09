Absage von Bällen: Riesiger Schaden für die Wirtschaft

In Salzburg zählte im vergangenen Jahr alleine der Christkindlmarkt am Domplatz eine Million Besucher und sorgte für eine Wertschöpfung in Höhe von rund 60 Millionen Euro. 30 Prozent der Besucher, sagt der Verein der Salzburger Christkindlmärkte, kamen aus dem Ausland, vor allem aus Bayern und Baden-Württemberg. Die Mehrheit der Besucher stammte aus Salzburg und den angrenzenden Bundesländern.

Im Vorjahr besuchten zwei Millionen Menschen auch die Adventmärkte in Graz (siehe Seite 4). Jeder Besucher gab beim Weihnachtsmarktbesuch in Graz rund 40 Euro (Innenstadt) aus, 13 Euro davon alleine am Markt. 80 Prozent der Besucher kamen aus Graz bzw. Graz-Umgebung. Auch der Wiener Silvesterpfad lässt Jahr für Jahr die Kassen klingen. Im Vorjahr wurden an dieser Feiermeile 750.000 Besucher gezählt, die Ausgaben in Höhe von fast 74 Millionen Euro tätigten. Das macht knapp 100 Euro pro Kopf. Derzeit ist aber völlig unklar, ob der Silvesterpfad heuer überhaupt stattfinden kann.