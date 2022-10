Corona: Burgenlands Impfzentren übersiedeln in die Bezirkshauptmannschaften

Die burgenländischen Pop-up-Impfzentren übersiedeln von den Straßenmeistereien in die Bezirkshauptmannschaften. Ab dem morgigen Freitag können sich die Burgenländer immer freitags und samstags ohne Anmeldung in den BHs impfen lassen, teilte der Koordinationsstab Coronavirus des Landes am Donnerstag mit. Ziel sei es, über den Winter den bestmöglichen Schutz gegen Covid-19 sicherzustellen.

Die Impfzentren waren als Ergänzung zum Angebot der niedergelassenen Ärzte bis Ende Oktober geplant - nun werden sie darüber hinaus verlängert. Am Freitag sind die sieben BHs laut Koordinationsstab von 15.00 bis 19.00 Uhr geöffnet, am Samstag von 11.00 bis 15.00 Uhr. Möglich sind sowohl Auffrischungs- als auch Erstimpfungen. Verimpft werden die Impfstoffe von Pfizer/Biontech, Moderna, Novavax und Janssen sowie der Kinder-Impfstoff von Pfizer/Biontech.