Causa Windrad-Repowering: Naturschützer rügt Gericht

Die Verhandlung ging aus Sicht der Beschwerdeführerin, der NGO „Alliance for Nature“ (AfN), nicht erfreulich aus. Befürchtet wird, dass dem Neusiedler See der Verlust des UNESCO-Welterbestatus drohen könnte, so die neuen, bis zu 240 Meter hohen Windkraftanlagen wie geplant errichtet werden.

Christian Schuhböck, Generalsekretär der AfN, hegt nun den Verdacht, dass bei der Wiedergabe der Verhandlung in der Niederschrift ein Winkelzug unternommen wurde – und hat deshalb eine Protokollrüge an das BvwG gerichtet. Denn die Niederschrift würde nicht dem tatsächlichen Ablauf der Verhandlung entsprechen, erläuterte Schuhböck gegenüber dem KURIER. Er beantragte daher eine Korrektur des Protokolls.