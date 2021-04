Causa Commerzialbank: Warum der Verfahrensrichter die SPÖ entlastet

Ähnlich in den anderen Punkten: Bei Übernahme der Revisionsbefugnis habe das Land „alles getan, was es tun musste“. Pilgermair stützt sich dabei auf den von der SPÖ hofierten Gutachter Herbert Motter. Bei den unterschiedlichen Angaben von FMA-Vorstand Helmut Ettl und LH Hans Peter Doskozil zum Informationsfluss am Vortag der Bankschließung folgt Pilgermair mit Verweis auf das „unbedenkliche Gedächtnisprotokoll“ einer Spitzenbeamtin des Landes den Ausführungen Doskozils. Die Geschenke an Politiker zeigen die Grenzen des Berichts. „Mangels Verfügbarkeit wesentlicher Unterlagen“ sei eine „vollständige Erhebung (...) nicht möglich“ gewesen.

Die erwartet Pilgermair erst in „einigen Jahren“, wenn Strafverfahren und Amtshaftungsklagen beendet sind. Schon jetzt hegt er aber den „begründeten Verdacht“, dass die Wirtschaftsprüfer „gegen ihre Sorgfaltspflichten“ verstoßen haben. Und das „Handeln oder Nichthandeln“ von Bundesstellen wie Finanzmarktaufsicht und Nationalbank sei mangels Kooperation des Bundes mit dem U-Ausschuss auch nicht zu klären gewesen.