Cari Cari landen mit neuem Album auf Platz 3 der Charts

Mittlerweile dürften Cari Cari wohl auch den meisten Musikliebhabern hierzulande ein Begriff sein, was sich auch im Charterfolg widerspiegelt. Ihr zweites Longplay-Album „Welcome to Kookoo Island“ bezeichnen Cari Cari in eigenen Worten als ein „Stück psychedelischer Eskapismus“. Aufgenommen wurde das Werk in den vergangenen zwei Jahren in ihrem eigenen Studio in Mörbisch.

Multiinstrumentalistin Stephanie Widmer erläutert das Konzept des Albums: „Kookoo Island ist eine Utopie, unsere Vorstellung davon, wie die Welt unserer Meinung nach sein sollte.“