Seit einem Vierteljahrhundert lässt sie die Herzen der Kinder höher schlagen. Auch wenn die überdimensional geratene Maus zum Jubiläum ihre Gäste nicht in gewohnter Manier auf Burg Forchtenstein begrüßen kann, so wird sie diesen Sommer ihre Fans doch in den Gemeinden besuchen. Passend zur Zahl seiner „Lebensjahre“, wird Forfel 25 Orte im Burgenland beehren.