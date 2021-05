Esterhazy bietet Ungarn die Stirn

Als die ungarische Regierung 2013 alle Objekte in staatlichen Museen auf ihre Herkunft überprüfen wollte, um sie gegebenenfalls den rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben, wurde man auch in Eisenstadt hellhörig. Esterhazy bot Ungarn an, die mehr als 260 Forchtensteiner Objekte (Prunkpokale, Kelche, Schmuck, fürstliche Gewänder) weiterhin in Ungarn zu belassen, wenn im Gegenzug Esterhazys Eigentümerschaft an den Objekten außer Streit gestellt würde. Des Weiteren forderte Esterhazy freien Zugang für Forschung und Wissenschaft und die Bereitschaft Ungarns, die Sammlungsteile gemeinsam mit den in Forchtenstein verbliebenen Teilen bei wichtigen Ausstellungen zusammenzuführen.

Eine Einigung zeichnete sich nicht ab, also klagte Esterhazy 2017.

Aus Sicht Esterhazys ist das Jahr 1923 der Schlüssel im Streit. Damals habe Fürst Paul V. Esterhazy eine Deposit-Vereinbarung mit dem Kunstgewerbemuseum getroffen, in der der damalige ungarische Kulturminister „ausdrücklich“ Esterhazy als Eigentümer der Objekte anerkannt habe. 1948, Ungarn wurde Teil des kommunistischen Ostblocks, hat man Pauls Besitz beschlagnahmt und verstaatlicht.

Esterhazy sieht deshalb im aktuellen Urteil „einen nachträglichen und willkürlichen Eigentumserwerb durch den ungarischen Staat unter heutiger Anwendung der kommunistischen rechtlichen Regelungen“, die verfassungswidrig und zudem formell falsch seien.

Fortsetzung folgt.