Burgenlands Polizei rüstet auf: Neues Zentrum, neues Personal

Begonnen hat die Grundausbildung bereits am 1. September, die eigentliche Angelobung fand aber erst an diesem Freitag statt. Eine Klasse mit 25 Polizeischülerinnen und -schülern wird in Eisenstadt ausgebildet, zwei weitere Klassen im Bildungszentrum Traiskirchen.

24 neue Beamte sind ab sofort im Einsatz

24 weitere Polizistinnen und Polizisten stehen nach der Absolvierung eines Ergänzungsausbildungslehrganges ebenfalls als vollausgebildete Beamte ab sofort für die burgenländische Exekutive zur Verfügung – offiziell gemacht durch Überreichung der Ernennungsdekrete durch Minister Karner, Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf sowie Landespolizeidirektor Martin Huber.