Wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, stellt für manche Bewerber der sportliche Teil der Aufnahmeprüfung eine große Herausforderung dar. Deshalb kann der Aufnahme-Parkour jetzt bereits vorab getestet werden, gab die Landespolizeidirektion am Freitag bekannt. Am 15. April kann von 10 bis 15 Uhr in der Turnhalle der Landespolizeidirektion Eisenstadt geübt werden.