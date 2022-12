Opposition schäumt wegen Budget und Kammerreform

So kritisierte etwa die ÖVP am Montag die „fatale Situation“ der Landesfinanzen. Der Voranschlag baue auf falschem Zahlenwerk auf, das Land sei mit 1,8 Milliarden Euro „rekordverschuldet“ und 2023 schlage die „rote Belastungswelle voll durch“, so Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas.

Schulden "explodiert"

Seit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) 2017 die Verantwortung für die Finanzen übernommen habe, seien die Schulden von 1 Milliarde auf 1,8 Milliarden „explodiert“. Diese würden aufgenommen, um „rote Prestige-Projekte“ zu finanzieren.