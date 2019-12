Burgenlands Neos wollen in den Landtag und einen U-Ausschuss

Pink ist Trumpf – wenn es nach Neos-Landessprecher Eduard Posch aus Pinkafeld geht. Lange war unklar, ob die Partei bei der Landtagswahl am 26. Jänner antritt. Das gute pinke Abschneiden beim Urnengang in der Steiermark habe dann aber den Ausschlag gegeben, wie Posch im schauTV-Interview erzählt: „Wir wollen frischen Wind in den burgenländischen Landtag bringen. Es braucht mehr Transparenz, mehr Kontrolle und mehr Bildung.“