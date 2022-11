Burgenlands Grüne wollen Info zu Landes-Inseraten in Milletich-Medien

„Wir wollen wissen, mit welchen der über 15 Unternehmen von Gerhard Milletich hat das Land Burgenland Kooperationen und was steht in diesen Verträgen. Wir wollen wissen, in welchen der zahlreichen Publikationen werden wann und warum Inserate geschalten und in welchem Umfang“, so Petrik.

Sie verwies darauf, dass etwa der Rechenschaftsbericht des Landes von Milletichs CRM-Medientrend produziert wird oder diese beim Magazin „Burgenland Family“ für Konzept und Redaktion verantwortlich sei. Petrik meinte: „Wofür braucht die Landesregierung einen externen Verlag samt Redaktion, wenn man sich ohnedies die eigens gegründete Kommunikation-Burgenland GmbH leistet?“